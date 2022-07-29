Sıcaktan bunalanlara dağdan gelen lezzet

Yaz sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı Aydın'ın asırlardır süren geleneği kar helvası, lezzetinin yanı sıra hazırlanmasındaki zorluğuyla da dikkati çekiyor.
AA'nın haberine göre kar helvası, 1792 metre rakımlı Madran Dağı'ndan, zorlu yolculuğun ardından tezgahlara ulaşıyor.
Üreticiler, ağustos ayında topladıkları eğrelti otlarını Bozdoğan ilçesindeki dağın zirvesine çıkarıyor.
Burada bekletilen otlar, ocak ayındaki yağışlar sonrası düz bir zeminde istiflenen ve "kuyu" adı verilen alanda toplanan karların üzerine örtülüyor.
Karın erimemesi için her hafta düzenli olarak kontrol edilen kuyular, haziran ayında açılıyor. Kuyulardaki kar, gelen siparişe göre testere ile kesilip temizlenerek şehre indiriliyor.
Geçmişte eşek sırtında yapılan yolculuk, artık arazi araçları sayesinde daha kısa sürede tamamlanıyor.
Seyyar tezgahlara getirilen kar, bardağa doldurularak yörede yetiştirilen meyvelerin sularıyla tatlandırılıyor.
Kaşıkla ayaküstü tüketilen kar helvası, halkın serinlemek için tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.
İl genelinde tüketilen bu lezzet, Nazilli Ticaret Odasının başvurusuyla geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı.
"BUZ DEĞİL HAKİKİ KARDIR"
Madran Mahallesi Muhtarı Bekir Çamdipli, yörenin en önemli geçim kaynaklarından birinin kar helvası olduğunu belirtti.
Kuyulara ocak-şubat ayında yağan karın biriktirildiğini anlatan Çamdipli, bölgede karın istiflendiği 100'ün üzerinde kuyunun bulunduğunu kaydetti.
Kuyuların haftada bir gün bakımının yapılması gerektiğini dile getiren Çamdipli, şöyle konuştu:
"Bakmazsan eriyip gider. 500 çuval kar basarsın 100 çuval kalır yoksa. Madran karı meşhurdur. Yıllardır atalarımızdan kalan bir lezzet. Vatandaşlarımız da çok seviyor. Tadı çok güzel. Buz değil hakiki kardır. Sokakta herkes bunu dondurma gibi yer."
Kar satışı yapan Hüdaverdi Başalan, kar istiflemenin zor olduğunu, karı eritmeden tezgaha taşımanın maharet gerektirdiğini kaydetti.
Kar helvası alan müşterilerden Muzaffer Çetinkaya da sıcak havalarda her gün tükettiği kar helvasının kendisi için vazgeçilmez olduğunu, herkese tavsiye ettiğini söyledi.
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