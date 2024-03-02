Aydın'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Aydın Didim'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
İ.D. (60) idaresindeki otomobil, Milas-Söke karayolunun Bafa Gölü yakınlarında bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçtaki Güllü D’nin (53) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki T.D. (30), ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.