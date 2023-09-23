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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü

        Aydın'da motosiklet direğe çarptı: 1 ölü

        Aydın Söke'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet direğe çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 00:17 Güncelleme: 23.09.2023 - 00:17
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        Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Akın Özkan idaresindeki motosiklet, Yuvaca-Atburgazı karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı.

        AA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        *Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Aydın
        #Söke
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