Kamyonetle otomobil çarpıştı! 7 yaralı

AA'nın haberine göre, Ortaklar-Selçuk kara yolu üzerinde Ali B. (42) yönetimindeki kamyonetle karşı yönden gelen Tahsin P'nin (41) kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada iki araçtaki toplam 7 kişi yaralandı.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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