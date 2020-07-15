Aydın'ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'nin üst kesimlerinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve 20 arazöz yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangına 50 yangın söndürme işçisi de müdahale etti.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden yangında, 10 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.