Aydın'da 4 ton zeytinyağı ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Aydın Otoyolu Germencik gişeleri yakınında bir panelvanı durdurdu.

Araçtaki aramada sahte ve karışımlı olduğu değerlendirilen etiketsiz 3 ton 850 kilogram zeytinyağı ele geçirildi.

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Ürüne el koyan ve detaylı inceleme için numune alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürücüye 710 bin lira idari ceza kesti.