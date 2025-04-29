Aydilge, neden çocuk istemediğini açıkladı

Aydilge'nin 'Hayat Şaşırtır' şarkısı, Maltepe Üniversitesi öğrencileri tarafından 'Yılın En İyi Viral Şarkısı' seçildi. Ödül töreninde görüntülenen Aydilge, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine şarkıcı, deprem fobisinin çocuk sahibi olmak konusunda en büyük engellerden biri olduğunu söyleyerek, eşinin de bu konuda aynı fikirde olduğunu açıkladı.

Aydilge; "İstanbul'da yaşıyoruz. Biliyorsunuz deprem de çok büyük bir risk. En azından İstanbul'dan taşınana kadar bir çocuk yapmayı düşünmüyoruz. Depremden gerçekten çok korkuyoruz çünkü" ifadelerini kullandı.