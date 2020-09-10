Aydilge'den Sezen Aksu'ya anlamlı gönderme

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Sanatçı Aydilge, yeni şarkısı "Bir Kedim Var"ı dinleyicisiyle buluşturdu. Yeni şarkısında gerçek ve saf sevgiden bahseden Aydilge, söz ve bestesi kendisine ait olan şarkısında hayranlık duyduğu Sezen Aksu'ya da gönderme yaptı.

Yıllar önce Sezen Aksu'nun "Bir kedim bile yok, anlıyor musun?" diyerek seslendirdiği "Gülümse" şarkısına geceler boyu eşlik ettiğini anlatan Aydilge, bu sefer kendi bestelediği şarkısına "Bir Kedim Var" adını vererek kendi geçmişini de yad etti.



Her fırsatta eşine duyduğu aşkı ve hayranlığını dile getiren Aydilge'nin "Bir Kedim Var" isimli yeni teklisinin video klibinin yönetmenliğini de müzisyen eşi Utku Barış Andaç üstlendi. Yaz ayının son günlerinde Şile Saklıgöl'de çekilen video klip, muhteşem doğa görüntüleriyle dikkat çekti.



Söz ve bestesi Aydilge'ye, düzenlemesi Ozan Sarıboğa'ya ait olan "Bir Kedim Var", 11 Eylül itibariyle tüm dijital platformlarda yerini alacak.