Ayda Maç kimdir? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün AK Parti Karşıyaka Belediye başkan adayı olarak duyurulmasının ardından gündeme geldi. AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç'ın hayatına dair detaylar haberimizde.

AYDA MAÇ KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesinden mezun olan Ayda Maç Saryal, 3 yıl süreyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Proje Danışmanlığı yaptı. Mavişehir 1. ve 2. etap konut projesi uygulamasında 10 yıl çalıştı. Ayda Maç Saryal, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İzmir Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünde İmar ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü ve İl Müdür Yardımcılığı ve ardından Buca Belediyesinde Başkanlık Teknik Koordinatörü olarak da görev yapmıştı. Ege-Koop'da göreve başlayan Ayda Maç Saryal, Ege-Koop Genel Başkan Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürecek. Ayda Maç Saryal, iki çocuk annesi.