"Sevmek benim için aşkın ötesinde bir kavram"

HABERTURK.COM

“yine de sen” adlı şarkı için Ayça Özefe, “Müzik sayesinde kötü duyguların tutsaklığından kurtulmaya çalıştım. Kendimi en iyi anlatma yolum olan sözlerle müziği harmanlayarak, gerçek duygular ve hayallerle süslediğim anılarla oluşturdum ‘yine de sen’i” diyor.

"SEVMEK BENİM İÇİN AŞKIN ÖTESİNDE BİR KAVRAM"

“yine de sen” şarkısında dinleyiciye, kendini kötü hissettiği anlarda sığınacağı bir liman sunan sanatçı, sevginin kapsadığı güzellikleri de hatırlatıyor. Özefe, bu yüzden “Sevmek, aşkın ötesinde, bitmesi çok zor olan bir kavram benim gözümde. Ankara ayazının bedenimi titrettiği anlarda, yüreğimin ısındığı zamanları düşünerek yazdığım bu şarkının, dinleyen kişinin, bir kişiye veya bir varlığa sevme duygusuyla bağlı ise, hayatın kısalığını ve sevginin değerini anlamasını istiyorum.” diyor.



Bugün tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan şarkının Özkan Özdemir yönetmenliğinde çekilen ve sanatçının YouTube kanalından yayınlanan klibinde de her şeye rağmen çabalayan kızgın ve üzgün bir insan yer alıyor. Tüm bunlara rağmen de sevgisinin arkasında duran ve pes etmeyen…

"ŞARKININ RUHUNU AKTARDIĞIMIZ BİR KLİP OLDU"

Ayça Özefe, "Günümüzde her şeyin basitleştirilmesi ve güzel olan şeyin çabuk tüketilip ömrünün kısalmasından bıkan bir kadın bunu değiştirmeye çalışıyor. Benim için bu zamana kadar en duygusal ve kalbime dokunan şarkı ve şarkının ruhunu çok iyi aktardığımız bir klip oldu." diyor.

“yine de sen”, klibiyle aynı anda tüm dijital platformlarda yayında.