Ayça Ayşin Turan ünlü oyuncu İbrahim Selim'in youtube programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. 7 kardeşi olduğunu açıklayan Ayça Ayşin Turan'ın hayatı, nereli olduğu merak ediliyor. İşte 28 yaşındaki güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan hakkında...
AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?
Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'da doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın Babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ailecek Karadenizliyiz, anne tarafım da Selanik göçmenidir." diyerek reddetmiştir. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı.
Ayça Ayşin Turan, 2011 yılında çıkan ve Türkiye yapımı Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül serisinde Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlike filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2015-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerinde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Son olarak ise Ocak 2020 tarihinde başlayan Zemheri dizisinde başrol karakter olan Firuzeyi canlandırmış, dizi 10. bölümünde final yapmıştır. Şimdilerde Arıza dizisinde oynamaktadır.
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