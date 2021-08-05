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Ayça Ayşin Turan: Kendimi bildim bileli hiç yalnız kalmadım - Magazin haberleri

Ayça Ayşin Turan: Kendimi bildim bileli hiç yalnız kalmadım

Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, "Kendimi bildim bileli hiç yalnız kalmadım; yalnızlık hissetmedim. Kalabalık bir ailede doğmanın konforunu hep hissettim. En yakın arkadaşlarım hep kardeşlerim oldu." şeklinde konuştu

05.08.2021 - 15:20 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • "Arıza", "Zemheri" ve "Meryem" gibi projelerde rol alan Ayça Ayşin Turan, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan ünlü oyuncu, "Zorluklara takılıp, kalmıyorum. Yol uzun; konunun üstünden atlayıp , gelecek güzel günlere konsantre oluyorum." dedi.

  • "KENDİMİ BİLDİM BİLELİ HİÇ YALNIZ KALMADIM"

    Marie Claire Dergisi'ne konuşan Turan, "Kendimi bildim bileli hiç yalnız kalmadım; yalnızlık hissetmedim." ifadelerini kullandı. "Kalabalık bir ailede doğmanın konforunu hep hissettim." diyen Ayça Ayşin Turan, "En yakın arkadaşlarım hep kardeşlerim oldu." şeklinde konuştu.

  • "UMARIM BİR GÜN HEDEFİM GERÇEKLEŞİR"

    2011'de "Dinle Sevgili"de hayat verdiği "Gülfem" rolüyle tanınan Turan, "Oynayacağım rollerin oyunculuğumun sınırlarını çok zorlayacağı karakterler olsun istiyorum. Umarım bir gün hedefim gerçekleşir." açıklamasını yaptı.

  • "KALICI OLMAK İSTİYORUM"

    28 yaşındaki ünlü isim, sözlerine, "Ünlü ya da popüler olmakla alakalı bir durumum yok. Bu yaptığımız işin getirisi. Benim isteğim iyi bir oyuncu olarak anılmak, kalıcı olmak..." şeklinde devam etti.

  • "GELECEK GÜZEL GÜNLERE KONSANTRE OLUYORUM"

    Yaşadığı zorlukların üstesinden nasıl geldiğini de anlatan oyuncu, "Başta üzülsem de 'Hayırlısı bu' diyorum. Zorluklara takılıp, kalmıyorum. Yol uzun; konunun üstünden atlayıp, gelecek güzel günlere konsantre oluyorum." dedi.

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