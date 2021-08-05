"KALICI OLMAK İSTİYORUM"

28 yaşındaki ünlü isim, sözlerine, "Ünlü ya da popüler olmakla alakalı bir durumum yok. Bu yaptığımız işin getirisi. Benim isteğim iyi bir oyuncu olarak anılmak, kalıcı olmak..." şeklinde devam etti.