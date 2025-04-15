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        Haberler Magazin Aybüke Pusat'ın oyunu iptal edildi

        Aybüke Pusat'ın oyunu iptal edildi

        'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'ın yer aldığı 'Chaplin' isimli tiyatro oyunu, organizatör tarafından iptal edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 13:44 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:44
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        Aybüke Pusat'ın oyunu iptal edildi
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan 2 Nisan ekonomik boykot çağrısıyla ilgili paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, bu nedenle TRT'nin 'Teşkilat' adlı dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

        Aybüke Pusat'ın yer aldığı 'Chaplin' adlı tiyatro oyunun iptal edildiği ortaya çıktı. 19 Nisan'da sahnelenecek oyunun biletini alan seyircilere, oyunun organizasyon şirketinin talebi üzerine iptal edildiğini bildiren bir mail geldi. Açıklamada, ücret iadelerinin yapılacağı da belirtildi.

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        #Aybüke Pusat

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