Aybüke Pusat'ın oyunu iptal edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan 2 Nisan ekonomik boykot çağrısıyla ilgili paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, bu nedenle TRT'nin 'Teşkilat' adlı dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

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Aybüke Pusat'ın yer aldığı 'Chaplin' adlı tiyatro oyunun iptal edildiği ortaya çıktı. 19 Nisan'da sahnelenecek oyunun biletini alan seyircilere, oyunun organizasyon şirketinin talebi üzerine iptal edildiğini bildiren bir mail geldi. Açıklamada, ücret iadelerinin yapılacağı da belirtildi.