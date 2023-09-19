Aybüke Pusat'ın Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış! Bakın ne kadar kazanmış!
Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni sezonunda Murat Yıldırım'ın partneri olmaya hazırlanan genç oyuncu Aybüke Pusat hakkında yıllar önce gerçekleşen bir olay gündeme geldi. Pusat öğrenilene göre 2014 yılında Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış.
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan başarılı oyuncu Aybüke Pusat hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü güzelin yıllar önce ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı öğrenildi.
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25 Şubat 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aybüke Pusat 2014 yılında Kenan Işık'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katıldı fakat hedeflediği miktarı alamadı.
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5 Mayıs 2014 tarihinde yarışmaya katıldığı ortaya çıkan oyuncu Aybüke Pusat, 7’nci soruya kadar gelmiş ve türkü sorusunda elenmiş. “Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?” sorusuna “Ali Ekber Çiçek” yanıtını veremeyen Pusat, telefon jokeri hakkını da kullanmış.
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Yarışma başlamadan hedefinin 125 bin lira olduğunu belirten Aybüke Pusat, 7. soruyu bilememesi üzerine 7 bin 500 lirayı alarak yarışmadan çekilme kararı almış.
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İşte Aybüke Pusat'ın yarışmadan görüntüleri...
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