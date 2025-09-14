Habertürk
        Aybüke Albere'den yaza veda pozları

        Aybüke Albere'den yaza veda pozları

        Yaz boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkaran Aybüke Albere, sezona Kleopatra Koyu'nda çamur banyosu yaparak veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 16:33 Güncelleme: 14.09.2025 - 16:33
        Şarkıcı Aybüke Albere, yaz başından bu yana Çeşme’de geçirdiği tatiline veda etti.

        Tatil boyunca deniz ve güneşin tadını çıkaran genç Aybüke Albere, Kleopatra Koyu’nda çamur banyosu yaparak sezonu kapattı.

        Mor renkli bir bikini giymeyi tercih eden şarkıcı, fotoğraflarını; "2025 yazı seni çok sevdim. Ama bugün vedalaştık" sözleriyle paylaştı.

        Aybüke Albere, yeni şarkısı 'Tatlı Kaçık'ın klip çalışmaları ve kış sezonunun ilk konseri için İstanbul'a döndü.

        #Aybüke Albere

