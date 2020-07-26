Vatandaşlar ile yurt dışında yaşayan Müslümanlar hem ibadet etmek hem de ziyaret için Ayasofya-i Kebir Camii'ne gelmeye devam ediyor.
Her yaştan ziyaretçileri ağırlayan Ayasofya-i Kebir Camii bahçesinde de yoğunluk yaşanıyor.
Vatandaşların caminin bahçesinde dua ettiği, fotoğraf çektiği ve dinlendiği görülüyor.
Ayrıca, yabancı turistlerden oluşan kafileler de rehberlerle camiye geliyor.
Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda Müslüman'ın akın ettiği caminin önünde, öğle namazı öncesinde kuyruk oluştu.
Camiye giren bazı vatandaşların tekbir getirdiği gözlendi.
Ayasofya-i Kebir Camii'de kılınan öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
Bu arada, öğle namazı öncesinde ekipler camiyi dezenfekte etti. Meydana girişlerdeki tüm noktalarda güvenlik kontrolleri de devam ediyor.
"BU ANI YAŞAMAYI ALLAH NASİP ETTİ"
Ayasofya-i Kebir Camii'yi ziyaret edenlerden Abdurrahman Doğdu, AA muhabirine, duygusal anlar yaşadığını söyledi.
Gözyaşlarını tutamadığını dile getiren Doğdu, "Bu anı yaşamayı Allah nasip etti. Keşke 1453 senesinde yaşayabilseydik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, ilk başta da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan. Bize bu anı yaşattı." dedi.
Ziyaretçilerden Mahmut Çiftçi de, "Ayasofya'ya ilk kez geliyorum ve 86 yıl sonra zincir açıldı ve Ayasofya'yı cami olarak görebildik. Camide dua edip namazımızı kıldık. Açtıranlardan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun." diye konuştu.
Ali Osman Bener ise "Fransa'da kalıyorum ve memleketime ziyarete geldim. Özellikle Ayasofya'nın açılması nedeniyle, annemi ve babamı vatanımı görmeden Ayasofya'yı ziyaret ettim. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, 86 yıl sonra hasretlik bitti." ifadelerini kullandı.
Dünyaevine girmeden önce camiyi ziyarete gelen damat İdris Yılmaz ve gelin Hilal Uzun da camiye girip dua ettiklerini ve hatıra fotoğrafı çektirdiklerini söyledi.
Hilal Uzun, "Çok mutluyuz. Dualar ettik." dedi.
Fatma Erdem ise Adıyaman'dan geldiğini belirterek, "Doktora geldim. Bugün nasip oldu camide dualar ediyoruz ve namaz kılıyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Emeği geçenlere selamlar olsun." ifadelerini kullandı.
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