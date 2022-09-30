Ayasofya Camisi'ne yeni imam

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde görevlendirildiği açıklandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Diyanet İşleri Başkanlı tarafından bugünden itibaren her hafta Cuma namazı ile Cuma günü ikindi, akşam, yatsı ve cumartesi günleri sabah namazını kıldırmak üzere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde görevlendirildi.

Fotoğraf: İHA