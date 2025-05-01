Ayakkabı boyacısı, adeta kuaförlük hizmeti verdiği fenomen kediyi arıyor

"HER GÜN GELEN KEDİ ARTIK GELMEZ OLDU"

Kardelen'in, videoları sosyal medyada yayıldıktan bir süre sonra kaybolduğunu belirten Gülsever, gözyaşları içinde şunları anlattı:

"Çok dolaştım, çok aradım ama bulamadım. Video yayıldıktan sonra bir anda kayboldu. Bir yıldır her gün gelen kedi artık gelmez oldu. Ben şimdi ne yapacağım, fırçalarım elimde kaldı, taburem boş kaldı. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Onu çok özledim. Görenler ne olur bana yardımcı olsun, getirin benim Kardelen'imi. Sabahları koşar gelirdi yanıma. Bir şeyin kaybolur arar bulursun ya bulunca sevinirsin, ben sevinemiyorum, bulamıyorum. Müşteri varken bile onu rahatsız etmezdi, o gidince tabureye otururdu. Müşteriler de onu rahatsız etmezdi. Onun yerine başka kediyi koyamıyorum, onun boşluğunu dolduramıyorum. Strese girdim. Evde, buraya gelir mi diye hayal ediyorum. Arıyorum, soruyorum, uyuyamıyorum, gözlerim onu arıyor. Görenler lütfen bana getirsin."