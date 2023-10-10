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        Haberler Yaşam Ay Kayası dağcıların gözde mekanı oldu

        Ay Kayası dağcıların gözde mekanı oldu

        Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde bulunan Ay Kayası, Ankara başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen dağcılara ev sahipliği yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 09:27 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:27
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        Ay Kayası dağcıların gözde mekanı oldu
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        Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen programlar kapsamında Ankara başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen dağcılar, Çubuk ilçesine bağlı Uluağaç kırsal mahallesinde bulunan Ay Kayası'na gidiyor.

        Federasyonun eğitmenlerinden Türkiye Dağcılık Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Onur Kartal, AA muhabirine, yaklaşık iki yıldır bu bölgeye geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

        "İki gündür burada kamp yaptık. Aynı zamanda temel tırmanış, temel kampçılık doğa yürüyüşü nedir onlarla ilgili arkadaşlara eğitim veriyoruz. Dağcılık sporunu tanıtmak yaymak aynı zamanda da insanları bu konuyla ilgili bilgilendirmek için bu kampı düzenliyoruz. Bu bölge bizim eğitim anlamında çok özel bölge. Bizim için hem coğrafyası olarak, hem kaya yapısı olarak eğitim için son derece güzel. Burada akarsu bulunuyor ve çeşmeleri var. Kamp alanı hem emniyet açısından hem de bu bölgeyi tanıma açısından bizim için çok güzel bir yer. Buraya ilk defa gelen katılımcılarda bu bölgeyi tanımış oluyorlar bu sayede."

        Ankara’ya bu kadar yakın doğa harikası başka bir yer olmadığını anlatan Kartal, "Burası Ankara’nın en önemli doğa harikalarından birisi. Kaya tırmanışı, kampçılık, doğa sporcuları derken burayı sahiplendik" ifadesini kullandı.

        Dağcılık eğitimi almak için bölgeye geldiğini dile getiren kursiyerlerden Güler Gürsan ise "Doğada daha sağlıklı kalabilmek için dağa çıkış ve iniş eğitimi alıyoruz. Burada çadır kentimiz var. Orada da nasıl çadır kurulur, doğa da nasıl doğayla uyumlu bir şekilde yaşanır bunların eğitimini alıyoruz. Doğayı çok seviyorum onun için şu anda buradayız" diye konuştu.

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        #Ay Kayası
        #ankara
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