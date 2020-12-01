Yapılışı çok pratik, nefis, beş çaylarınız için harika bir hamur işi alternatifi olacak, ay çekirdekli, mis kokulu poğaça tarifi vermek istiyorum. Ay çekirdekli, peynirli poğaçaların kokusunu duyar gibi oluyorum. Malzemeleriniz hazırsa, yapımına geçelim.

Ay Çekirdekli, Peynirli Poğaça İçin Gereken Malzemeler:

2 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 paket un

1 çay bardağı zeytinyağı

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

1 kase yağsız beyaz peynir (ya da lor peyniri)

1 çay bardağı ay çekirdeği içi

1 adet yumurta sarısı

1/2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Ay Çekirdekli, Peynirli Poğaça Yapılışı:

Derin bir kaba mayayı, şekeri, tuzu koyun.

Üzerine ılık sütü ekleyip, karıştırın.

Yumurtayı ve yağı koyup, tekrar karıştırın.

Unu azar azar ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Üzerine nemli bir bez örtün.

30 dakika mayalanmaya bırakın.

Hamurdan, yumurta büyüklüğünde parçalar kopartın.

Avucunuzun içinde açarak, hamurları şekillendirin.

Bir kasede, kaşar, maydanoz ve beyaz peyniri karıştırın.

Bu karışımı, hamurun içerisine koyun.

Yarım ay şeklinde kapatın.

Yağlanmış, unlanmış tepsiye dizin.

Üzerine, sıvıyağ ile çırptığınız yumurta sarısından koyun.

Ay çekirdeği içi serpin.

Oda sıcaklığında 10 dakika bekletin.

Önceden ısıtılmış, 180 derecede fırında 35-40 dakika pişirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Malzeme listesinde yer alan süt ve su gibi sıvı malzemeleri ılık bir şekilde kullanmalısınız.

Un ve diğer kuru malzemeleri eleyerek kullanmalısınız.

Poğaça hamurunu iyice yoğurup, ele yapışmayan bir kıvama getirmelisiniz.

Hamurun mayalanması için, üzerine hafif nemli bir bez örtmelisiniz.

Poğaçalarınızı hazırladıktan sonra, pişirmeye başlamadan önce son bir kez daha tepsi mayası için bekletin.