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Haberler Dünya

Avusturya'da geçen yıl 687 insan kaçakçısı yakalandı

Avusturya'da 2022 yılında 687 insan kaçakçısı yakalandı. 2016 yılından sonraki en büyük rakama ulaşılırken, 99'unun Suriyeli, 69'unun Türk olduğu açıklandı.

Giriş: 04.01.2023 - 18:35 | Güncelleme: ABONE OL
Avusturya'da geçen yıl 687 insan kaçakçısı yakalandı
AA

Avusturya'da 2022'de 687 insan kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

Federal Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi'nden yapılan açıklamada, geçen yıl boyunca büyük çoğunluğu ülkenin Macaristan sınırında olmak üzere 687 insan kaçakçısının yakalandığı ve zanlıların çoğunun tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, bu sayının 2016'dan bu yana kayda geçen en yüksek sayı olduğu, mülteci krizinin yaşandığı 2015'te 1108 insan kaçakçısı yakalandığı ifade edildi.

Kaçakçıların 99'nun Suriyeli olduğu, 69 Türk kökenlinin yanı sıra 52 Romanyalı ve 32 Avusturyalının da aynı suçtan yakalandığı belirtildi.

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, konuya ilişkin açıklamasında, Macaristan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan emniyet güçlerine, sağlanan işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

Karner, insan kaçakçılığı yapan mafya tipi suç oluşumlarına yönelik uzun ve düzenli işbirliğinin önemini vurguladı.

Fotoğraf: AP

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