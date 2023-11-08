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        Haberler BBC Dünya Avustralyalı çiftçi kendisini ısıran timsahı ısırarak kurtuldu

        Avustralyalı çiftçi kendisini ısıran timsahı ısırarak kurtuldu

        Avustralyalı bir çiftçi, bir gölde uğradığı timsah saldırısından, timsahı gözünden ısırarak kurtuldu.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 08.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:38
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        Avustralyalı çiftçi kendisini ısıran timsahı ısırarak kurtuldu
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        BBC TÜRKÇE

        timsahGetty Images

        Avustralyalı bir çiftçi, bir gölde uğradığı timsah saldırısından, timsahı ısırarak kurtuldu.

        Colin Deveraux, Kuzey Toprakları bölgesinde bir gölün kenarında 3,2 metrelik bir tuzlu su timsahının saldırısına uğradı ve aldığı yaralar nedeniyle bir ay hastanede kaldı.

        Ama hayatta kaldığı için şanslıydı ve Deveraux bunun "timsahı gözünden ısırması" sayesinde olduğunu söylüyor.

        Olay Finniss Nehri yakınlarındaki bir gölde yaşandı. Deveraux, göl kenarında durup balıklara bakarken bir timsah onu sağ ayağından yakaladı ve suya çekti.

        Deveraux önce sol ayağıyla timsahın kaburgalarına vurmaya çalıştı ve sonra timsahı gözünden ısırdı: "Garip bir pozisyondaydım... Şans eseri dişim onun göz kapağına denk geldi ve ısırdım. Derisi çok kalındı. Ama ısırdım ve o da beni bıraktı".

        Deveraux ardından koşarak arabasına doğru kaçtığını, timsahın kendisini dört metre kadar takip ettikten sonra durduğunu söyledi.

        Daha sonra aracındaki havlu ve iplerin yardımıyla kanayan bacağına turnike yaptığını ve kardeşinin onu 130 km uzaklıktaki Royal Darwin Hastanesi'ne götürdüğünü anlattı.

        Deveraux şanslı olduğunu kabul ediyor; "Beni başka bir yerimden ısırmış olsaydı sonuç çok farklı olabilirdi".

        Çiftçi olay sayesinde "gözünün açıldığını", bundan sonra bataklık ve göl kenarlarında eskisi gibi dolaşamayacağını söyledi.

        Timsahlar, Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesinde önemli bir yere sahip.

        Dünyada yabandaki en büyük timsah popülasyonu bu bölgede bulunuyor ve yasayla korunuyorlar.

        Sayılarının 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

        Tatlı su timsahları daha küçük ve daha az agresifken, tuzlu su timsahları 6 metreye kadar büyüyebiliyor. Bu timsahlar balık, kuş, yaban domuzu, kaplumbağa ve büyükbaş hayvanlarla besleniyor.

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