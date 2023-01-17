DHA

Avustralya'nın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Duax Ngakuru, İstanbul'da yakalandı. Ngakuru işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunan Yeni Zelanda uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Duax Ngakuru'nun İstanbul'da kaldığı adres tespit edildi. Ekipler geçen cuma günü yaptığı operasyonla Ngakuru'yu gözaltına aldı.

Avustralya'nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen Duax Ngakuru emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Avustralyalı yetkililerle görüşmelerin ardından uyuşturucu kaçakçısı Ngakuru'nun ülkesine gönderileceği öğrenildi.