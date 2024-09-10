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        Haberler Sağlık Avustralya harekete geçti! 14 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Avustralya'da bir eyalet 14 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor

        Avustralya'nın Güney Avustralya eyaleti, 14 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:03
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        O ülkede 14 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı
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        Eski Yüksek Mahkeme Yargıcı Robert French, küçük çocukların sosyal medyanın kullanmasına ilişkin yasal konuların incelendiği bir rapor hazırladı.

        Raporda, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanmasını içeren bir yasa tasarısı da yer aldı.

        "BAĞIMLILIĞI ENDÜSTRİLEŞTİRİYOR"

        News.com.au sitesinin haberine göre, Başbakan Malinauskas, yaptığı açıklamada, bu raporun içerisinde yer alan yasa tasarısından yola çıkarak, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanması gerektiğini ifade etti.

        Sosyal medyanın Avustralyalıların ruh sağlığı üzerinde yıkıcı etkilerinin olduğunu söyleyen Malinauskas, tüm eyaletleri bu raporu benimseye çağırdı.

        Malinauskas, sosyal medya platformlarının "bağımlılığı endüstrileştirdiğini" dile getirdi.

        Bunların gençlerin bağımlılığı üzerinden para kazandığını aktaran Malinauskas, "Dolayısıyla, eğer bu yaklaşımı benimseyeceklerse, eylemlerinin sorumluluğunu taşıması gerekenler de onlardır" diye konuştu.

        EBEVEYN ONAYI GEREKECEK

        Tasarı, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanması ve çocukların bu platformlarda hesap açması durumunda ise şirketlerin para cezasına çarptırılmasını içeriyor. Buna göre 14 yaş altı çocukların sosyal medya kullanmaları için ebeveynlerinin onayını alması gerekecek. Tasarının önce Güney Avustralya'da ardından da diğer eyaletlerdeki parlamentolara sunulması bekleniyor.

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