Avustralya Açık'ta Nadal ve Swiatek, 2. tura çıktı

Organizasyonun ilk gününde, 22 grand slam şampiyonluğu ile "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" unvanına sahip 36 yaşındaki İspanyol raket Rafael Nadal, 21 yaşındaki İngiliz Jack Draper'ı 7-5, 2-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.
Dünya 4 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Fransız rakibi Quentin Halys'i 6-3, 6-4, 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı.
İtalyan tenisçi Jannik Sinner (15), İngiliz Kyle Edmund'u 6-4, 6-0 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
Turnuvanın 10 numaralı seribaşı Polonyalı sporcu Hubert Hurkacz, İspanyol Pedro Martinez'i 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.
Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ise Kanadalı rakibi Vasek Pospisil'i 1-6, 7-6, 7-6, 6-3'lük setlerle yendi.
İngiliz Cameron Norrie (11), Fransız Luca Van Assche'yi 7-6, 6-0, 6-3'lük setlerle eledi.
ABD'li Frances Tiafoe (16) ise Alman rakibi Daniel Altmaier'i 6-3, 6-3, 6-7, 7-6'lık setlerle eleyerek bir üst tura çıktı.
2021 ve 2022 finalisti turnuvanın 7 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ise ABD'li Marcos Giron'u 6-0, 6-1, 6-2'lik setlerle eledi.
KADINLARDA SWIATEK İKİNCİ TURDA
Geçen yılın şampiyonu Ashleigh Barty'nin tenisi bırakmasının ardından kadınlar dünya sıralamasında zirveye çıkan Polonyalı Iga Swiatek, Alman Jule Niemeier'i 6-4, 7-5'lik setlerle yenerek ikinci tura çıktı.
20 yaşındaki İngiliz raket Emma Raducanu, Alman Tamara Korpatsch'ı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen 7 numaralı seribaşı 18 yaşındaki ABD'li Coco Gauff, Çek rakibi Katerina Siniakova'ya karşı 6-1, 6-4'lük galibiyetle üst tura çıktı.
Turnuvanın 3 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ise Rumen Jaqueline Cristian'a karşı sadece 59 dakikada 6-0 ve 6-1'lik bir galibiyet aldı.
Kadınlarda 6 numaralı seribaşı Yunan raket Maria Sakkari ise Çinli rakibi Yue Yuan'ı 6-1, 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.
2022 finalisti Danielle Collins, Anna Kalinskaya'yı 7-5, 5-7, 6-4'lük setlerle eleyerek bir üst tura yükseldi.
2019 finalisti Petra Kvitova, Belçikalı Alison Van Uytvanck'ı 7-6, 6-2'lik setlerle eleyerek ikinci tura çıktı.
2012 ve 2013 şampiyonu Victoria Azarenka, ABD'li Sofia Kenin'i 6-4,7-6'lık setlerle eleyerek ikinci tura yükseldi.
ABD'li Madison Keys ise Anna Blinkova'yı 6-4, 3-6, 6-2'lik setlerle eledi.
Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile birlikte tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 16-29 Ocak tarihlerinde 111. kez organize ediliyor.
Elde ettiği 9 kupayla turnuva tarihinin en başarılı erkek tenisçisi olan Novak Djokovic, küresel salgın dolayısıyla getirilen şartları sağlamadığı gerekçesiyle 2022'de mücadele edemediği Avustralya Açık'a bu yıl katılıyor.