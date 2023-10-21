Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 15 Haziran'da Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta bulunan bir rezidansta Belen Nesil Coşğun ve erkek arkadaşı Muhammet Balcı arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

AA'da yer alan habere göre Coşğun, kullandığı cep telefonunda yüklü olan Kadın Destek Uygulamasına (KADES) 3 kez basarak yardım istediği sırada şüpheli Balcı ruhsatsız tabancasıyla bir el ateş ederek, Coşğun'u göğüs bölgesinin sol altından ağır yaraladı.

SİLAH SESİ DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay günü saat 08.00 sıralarında Coşğun ile birlikte kaldıkları odada uyandıktan sonra banyoya gittiğini bir süre sonra yatak odasından silah sesi geldiğini iddia eden Balcı, şu beyanda bulundu:

"Hemen koştuğumda Belen Nesil yatakta sağ tarafta boynu sağ tarafa gelecek şekilde yatıyordu, gözleri açılıp kapanıyordu ve hırıltı geliyordu. Geceliğini açtığımda sol göğsünün göğüs ucu yakınında yarayı gördüm ancak kan yoktu, hemen 112'yi aradım adresi verdim. Daha sonra aşağıdaki güvenliği de aradım, 112 ve güvenlik gelmeyince kendim hastaneye ulaştırmak amacıyla Belen Nesil'i kucakladım ve asansörün oraya kadar götürdüm. O sırada güvenlik geldi, Belen Nesil'in nabzı atıyordu, 112 görevlileri Belen Nesil'e müdahaleye başladı."

Coşğun'un KADES uygulamasına bastığını görmediğini savunan Balcı, silah sesini duyar duymaz 112'yi aradığını kaydetti.

"EVLİYİM VE 1 ÇOCUĞUM VAR"

Balcı, Coşğun'u vurmadığını, intihar ettiğini öne sürerek, "Ben, Belen Nesil'i çok seviyorum, kendisine kötü söz dahi söylemedim, kendisine karşı silahla saldırmam mümkün değildir. Ayrıca Ankara'da eşim adına savunma sanayi firmamız vardır, evliyim ve 1 çocuğum vardır, sabit konut adresim ve iş yeri adresim vardır, iş hayatım ve bakmakla yükümlü olduğum ailem göz önüne alınarak serbest bırakılmamı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İNTİHAR ETMESİ İÇİN BİR NEDENİ YOKTU"

Müşteki Aydın C. de iddianamedeki ifadesinde, kızının hayat dolu biri olduğunu maddi ve manevi sıkıntısı olmadığını, yeni büro açtığını, intihar etmesi için hiçbir neden olmadığını ifade ederek, ateşli silahla kızını öldüren şüpheliden şikayetçi olduğunu beyan etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmalarından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtilerek, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığı kaydedildi.

İddianamede, Balcı'nın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ile "ruhsatsız tabanca taşımak" suçundan 1 yıldan 3'yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"SAĞ ELİNİ KULLANIRDI, MERMİ SOLDAN GİRMİŞ"

Müşteki ailenin avukatı Mehmet Rıfat Bacanlı, yaptığı açıklamada, Coşğun'un kendi yanında staj yaptığına ve 14 ay birlikte çalıştıklarına değinerek, "Hayat dolu bir kızdı. Sivil toplum örgütlerinde çalışarak insanlara faydalı olmaya çalışırdı. Deprem zamanında, deprem bölgelerine giderek 1 ay kadar depremzedelere yardım etti. Bu kadar hayat dolu, insanlara yardım etmeyi seven bir kızdı." ifadelerini kullandı.

Avukat Bacanlı, Belen Nesil Coşğun'un ocak ayında avukatlık ruhsatını alarak kendi ofisini açtığını ve bu sırada bir ilişkisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Belen Nesil Coşğun olaydan önce 3 kere KADES uygulamasına basmış. Aynı zamanda Belen sağ elini kullanırdı, mermi sol taraftan girmiş. Olay öncesinde de maktul Belen'in arkadaşlarını arayıp yaşadığı ilişkilerden dolayı hem arkadaşlarını hem de çevresini sıkıştırdığı malum. Dosyanın içinde bu şekilde ifadeler mevcut."