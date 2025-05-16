Avrupa Zirvesi'nde renkli anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi

Avrupa Zirvesi'nde bu yıl dikkat çeken anlardan biri, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan özel bir sunum oldu. Zirveye katılan tüm liderlerin çocukluk halleri, yapay zekâ kullanılarak dijital ortamda canlandırıldı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBESSÜM ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu özel çalışmada yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yan yana oturan Erdoğan, kendi çocukluk halini ekranda görünce tebessüm etti.

Salondaki diğer liderlerin de dijital çocukluk hallerine verilen tepkiler, samimi ve renkli anlara sahne oldu.