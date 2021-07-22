Avrupa'da yeniden korona alarmı!

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında gelecek aylarda ciddi artış yaşanabileceği konusunda uyardı.

Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşandığına işaret etti.

Halihazırda haftalık 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısının 11 civarında olduğunu belirten Spahn, "Bu sayı, bu şekilde her 12 günde iki katına çıkarsa eylülde 400'ü, ekimde de 800'ü aşar." dedi.

Bakan Spahn, herkesin, buna izin verilip verilmemesini kendisine sorması gerektiğini ifade ederek, halkı önlemlere uymaya çağırdı.

İç mekanlarda maskelerin takılmasının, düzenli bir şekilde test yapılmasının ve aşı yaptırmanın önemli olduğunu anlatan Spahn, "Eylül, ekim ve kasım aylarının nasıl geçeceğine şimdi, temmuzun bu günlerinde karar veriyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya'da, son günlerde haftalık Kovid-19 vakaları sayılarının arttığı bildirilmişti.

Robet Koch Enstitüsünce dün 10,9 olarak kaydedilen haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı, bugün 11,4'e yükseldi.

Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'a kadar gerileyen bu sayı, 7 Temmuz'da 5,1'e, 14 Temmuz'da 7,1'e ve 19 Temmuz'da 10,3'e yükselmişti.

FRANSA'DA SON 24 SAATTE 21 BİNİ AŞKIN VAKA

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 539 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumunun bugünkü verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 539 artışla 5 milyon 911 bin 601'e yükseldi.

Son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 576'ya çıktı.

Hastanelerde 859'u yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 869 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,7'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 38 milyon 596 bin 991'e ulaştı, 31 milyon 805 bin 58 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Toplamda 67 milyondan 200 binden fazla doz aşı yapıldı.

YENİ VAKALARIN YÜZDE 96'SINI AŞI OLMAYANLAR OLUŞTURUYOR

Fransa Başbakanı Jean Castex, katıldığı televizyon programında salgının 4. dalgasında bulunduklarını, vakaların büyük çoğunluğunu Delta varyantının ve yeni vakaların yüzde 96'sını da aşı olmayanların oluşturduğunu söyledi.

Ortaokul ve liselerde öğrencilerin aşı olabileceği alanlar kuracaklarını belirten Castex, ortaokul ve liselerde Kovid-19 sağlık kartı istenmeyeceğini dile getirdi.

Hükümetin parlamentoya sunduğu Kovid-19 sağlık kartı uygulaması, restoran, bar, sinema ve benzeri sosyal alanlara, 50'den fazla kişinin bulunduğu etkinlikler ve mekanlara girişte Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

İNGİLTERE'DE GÜNLÜK 45 BİNE YAKIN VAKA

İngiltere'de koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 44 bin 104 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 563 bin 6'ya ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 73 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 896'ya yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, son 24 saatte 39 bin 35 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 388 bin 744 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 161 bin 279 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 36 milyon 404 bin 566 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Javid ile temaslı olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, Pazar gününden bu yana karantina uygulamaya devam ediyor. Başbakan Johnson, bakanlarla olan görüşmelerini uzaktan sürdürüyor.

İTALYA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 259 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 235 bin 97 testte 4 bin 259 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece temmuz başından beri yükseliş eğilimindeki günlük vaka sayısındaki artış bugün de devam etti.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 297 bin 337'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 51 bin 308'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 artarak 127 bin 905'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 2 bin 235 artışla 4 milyon 118 bin 124'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 62 milyon 922 bin 304 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 28 milyon 261 bin 81 oldu.