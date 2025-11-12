Habertürk
        Haberler Dünya "Avrupa-Rusya savaşı muhtemel hâle geliyor" | Dış Haberler

        "Avrupa-Rusya savaşı muhtemel hâle geliyor"

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa ile Rusya arasındaki savaşın giderek muhtemel hâle geldiğini ifade ederken "Bu yüzden de bu konumdan biraz sıyrılmaya çalışmalıyız, yani çekiç örse vurduğunda orada biz olmamalıyız." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 20:50 Güncelleme: 12.11.2025 - 20:57
        "Avrupa-Rusya savaşı muhtemel hâle geliyor"
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Avrupa ile Rusya arasında bir savaş giderek daha muhtemel bir hale geliyor. Görüldüğü üzere herkes buna hazırlanıyor" dedi.

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, katıldığı bir televizyon programında Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon'un Rusya ile Avrupa arasında önümüzdeki birkaç yıl içinde askeri çatışma yaşanabileceğine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Fransız Orgeneral Mandon'u çok yakından tanıdığını ve kendisinin ne kadar ölçülü, sorumluluk sahibi ve konuşmalarında ciddi biri olduğunu bildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Vucic, "Avrupa ile Rusya arasındaki mesele çok ileri gitti. Bunu özellikle de General Mandon söylüyorsa bu endişe verici" dedi.

        "Avrupa ile Rusya arasında savaş giderek daha muhtemel hale geliyor"

        Daha önce Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş yaşanacağını öngördüğünde kendisine gülündüğünü ileri süren Sırp lider Vucic, "Yaptığım bir milyon hata var ve bunları itiraf etmeye ve özür dilemeye hazırım. Ancak ben verileri sıralamayı, okumayı, yazmayı, bunlar üzerinde çalışmayı seven bir insanım. Elimizdeki verileri sıraya koyup dizdiğimizde ulaşılan sonuç, Avrupa ile Rusya arasında savaşın giderek daha muhtemel bir hale geldiğidir. Bu boş lakırdı değil. Görüldüğü üzere herkes buna hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

        "Çünkü savaşa hazırlanıyorlar"

        Vucic, "Verileri sıralamaktan söz etmişken, örneğin Almanlara bakın. Önümüzdeki 5 yıl içinde ordularını donatmak için 377 milyar Euro yatırım yapacaklar. Bu, ordularının yıllık bütçeleriyle ilgili bir meblağ değil, sadece donanım için ayrılmış miktar. 377 milyar Euro, Sırbistan'ın 4 senelik gayrisafi yurtiçi hasılasına eşit. Tüm Avrupa ülkeleri birlikte yatırım yapsa dahi bu kadar yatırım yapamaz. Neden yapıyorlar? Çünkü savaşa ya da onların ifadeleriyle 'savunmaya' hazırlanıyorlar. Bunu Romanya, Polonya ve küçük ülkeler de Finlandiya da yapıyor. Bunu Ruslar da yapıyor. Peki bunun sonucu ne olabilir? Sadece çatışma" şeklinde konuştu.

        "Sırbistan, çekiç ve örsün arasında"

        Mevcut durumda Sırbistan'ın çekiç ve örs arasına benzer bir durumda olduğunu vurgulayan Vucic, "Bu yüzden de bu konumdan biraz sıyrılmaya çalışmalıyız, yani çekiç örse vurduğunda orada biz olmamalıyız. Diğer yandan ordumuzu da donatmaya devam etmeliyiz" dedi.

        Sırbistan'ın silahlanmada akıllı bir strateji izlediğini savunan Cumhurbaşkanı Vucic, "Çok daha fazla yatırım yapmaya, çok daha fazla çalışmaya devam etmeliyiz ki ülkemizi koruyabilelim. Ayrıca hava savunma kapasitemizi güçlendirelim. Her şeyden evvel Sırbistan üzerinde bir tür koruyucu kubbe oluşturmaya çalışmalıyız ki bu çok zor ve çok para gerektiriyor" dedi.

        Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Salı günü yaptığı açıklamada Londra'nın sistematik bir şekilde Moskova ile askeri çatışmaya hazırlandığı uyarısında bulunmuş ve Fransız Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki 3-4 yıl içinde Rusya ile muhtemel bir çatışmaya hazır olması gerektiğini söylemişti.

        *Fotoğraf: Filip Stevanovic / AA, temsilidir

