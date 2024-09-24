UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü ve güncel formatı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maç fikstürü belli olmuştu. Galatasaray ilk maçında Paok ile mücadele edecekken Fenerbahçe Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise Ajax ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi maç programı…