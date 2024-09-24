Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan ekibi PAOK’u konuk edecek. Sarı kırmızılılar, rakibini mağlup ederek organizasyona üç puanla başlamak istiyor. Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Galatasaray, puan sıralamasında ilk 8 takım arasında yer almayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde sarı kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk’un kadro tercihi merak ediliyor. Peki Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Galatasaray - PAOK maçı şifresiz mi?