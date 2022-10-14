Avrupa'da Türk gecesi! Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor da kazandı!

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin dördüncü haftasına Türkiye takımları damga vurdu! Grup aşamasının dördüncü fikstürü bu gece oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken temsilcilerimiz Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor rakiplerini mağlup etmeyi başardı. BAŞAKŞEHİR DE FENERBAHÇE DE TURLADI 19.45 seansında oynayan iki temsilcimiz de rakiplerini mağlup ederek gruplarını ilk iki sırada tamamlayarak gruptan çıkmayı garantiledi!

Başekşehir, geçen hafta takıldığı Rigas Skola'yı evinde 3-0 mağlup etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da turuncu-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada Medipol Başakşehir'in golleri Deniz Türüç, Stefano Okaka (2)'dan geldi. Grupta oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde eden İstanbul ekibi puanını 10'a yükseltti ve son 2 maç öncesinde liderliğini sürdürdü. İkinci yenilgisini alan RFS ise 2 puanla son sırada kaldı. Grubun diğer maçında ise İtalyan ekibi Fiorentina sahasında İskoç temsilcisi Hearts'i 5-1 mağlup etti ve puanını 7'ye yükselterek Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü. Hearts ise 3 puan ile 3. sırada yer aldı.

Turuncu-lacivertli ekip grupta beşinci maçında 27 Ekim Perşembe günü deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. FENERBAHÇE, KIBRIS RUM KESİMİ'NDEN LİDER DÖNDÜ UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaka'yı deplasmanda 2-1 yendi. Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Joao Pedro ve 80. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti.

Grupta oynadığı dördüncü maçında 3. galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler puanını 10'a yükseltti ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden lider dönmeyi başardı. Fenerbahçe grup liderliği açısından kritik mücadelede Fransa'da 2-2 berabere kaldığı Rennes ile 27 Ekim'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler Rennes karşılaşmasının ardından ise 3 Kasım'da Dinamo Kiev'le deplasmanda karşılaşacak.

TRABZONSPOR, MONACO'DAN RÖVANŞI ALDI! UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz olan Trabzonspor ise 22.00'de başlayan mücadelede Fransa'da 3-1 yenildiği Monaco'Yu 4-0 mağlup ederek rövanşı almayı başardı. Temsilcimiz 44'te Malang Sarr'ın kendi kalesine attığı golle öne geçerken ikinci yarının hemen başında Vitor Hugo farkı 2'ye çıkardı. 57'de Enis Bardhi skoru 3-0'a getirirken maçın sonucunu 69'da Trezeguet söyledi: 4-0.

Bu galibiyetle birlikte gruptaki ikinci zaferini yaşayan Trabzonspor puanını 6'ya yükselterek grup ikinciliğine tırmandı. Gruptaki diğer mücadelede ise lider Ferencvaros, Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek üçüncü galibiyetini elde etti. Bordo-mavililer bu galibiyetle birlikte Monaco'ya karşı avantaj elde etti. Trabzonspor, 27 Ekim'de Kızılyıldız'a konuk olacak ve gruptaki son maçında Ferencvaros'u ağırlayacak.

TARİHİ GALİBİYET! Bordo-mavililer ayrıca Monaco karşısında kulüp tarihi açısından da önemli bir zafer yaşadı. Opta'nın aktardığına göre Trabzonspor'un 4-0'lık bu galibiyeti, Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarında grup aşamasındaki en farklı galibiyeti oldu.

SİVASSPOR GERİDEN GELDİ! UEFA Konferans Ligi G Grubu'ndaki temsilcimiz Sivasspor ise Ballkani'ye konuk oldu. Maçın 36. dakikasında 1-0 geriye düşen kırmızı-beyazlılar aradığı golü de 72'de buldu. Gradel'in soldan kestiği ortaya iyi yükselen Hakan Arslan skora dengeyi getirdi. Dakikalar 81'i gösterdiğinde ise sahneye Angielski çıktı. Uğur Çiftci'nin şutuna dokunan Angielski, Sivasspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda gol olmayınca temsilcimiz galibiyete uzandı ve puanını 7'ye yükselterek CFR Cluj ile puanını eşitledi ve liderliğe yükseldi. Ballkani 4 puanda kalırken Slavia Prag ise haftayı 4 puanla son sırada tamamladı. Sivasspor 27 Ekim'de Cluj'u ağırlayacak; ardından 3 Kasım'da Slavia Prag'a konuk olacak.