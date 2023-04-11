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Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda ikinci altın madalya Hacı Arap Yaman'dan geldi!

Antalya'da devam eden Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda 2´nci altın madalya Hacı Arap Yaman´dan geldi. Milli sporcu, finalde Alman rakibi Heinrich Marwin´i 5 sette geçerek Avrupa şampiyonu oldu.

Giriş: 11.04.2023 - 22:20 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda ikinci altın madalya Hacı Arap Yaman'dan geldi!
DHA

Antalya´nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi´nde düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda Artistik Bilardo dalında mücadele eden Hacı Arap Yaman finalde Alman rakibi Heinrich Marwin´i 5 setlik mücadele sonunda 172-147 yenerek şampiyon oldu. 38 sporcunun katıldığı mücadelenin çeyrek finalinde Fransiz Jean Revechon'u, yarı finalinde ise İspanyol Sergio Sanches´i mağlup eden Yaman ülkemize altın madalya kazandırdı.

Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda ilk altın U25 3 bant yarışında Burak Haşhaş´dan gelirken, Artistik branşında milli sporcumuz Hacı Arap Yaman şampiyon oldu. Bu dalda Serdar Gümüş 5´inci, Mehmet Sezer ise şampiyonayı 17´nci olarak tamamladı.

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