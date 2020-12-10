AA

Tatbikat senaryosuna göre, tünel içindeki araç yangını ihbarına Üsküdar ve Yenikapı itfaiye istasyonlarından birer araç çıkış yaparak tünele hareket etti.

AA'nın haberine göre; Tünel araç trafiğine kapatılırken, itfaiye araçlarının tünele varış süreleri tespit edildi. Tünelin girişinde bulunan tabelalara " Avrasya Tüneli trafiğe kapalıdır" yazıldı.

Öte yandan Avrasya Tüneli'nin internet sitesinden, "10-11 Aralık 00:01 – 05:00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." açıklaması yapıldı.