Avrasya Medya Forumu Kazakistan'da başladı

AA

Nazarbayev Merkezi'nde düzenlenen törene, Kazakistan Senato Başkanı Maulen Aşimabayev, Avrasya Medya Forumu İcra Kurulu Başkanı Dariga Nazarbayeva’nın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Konsey Başkanı Valentina Matviyenko ve ünlü yönetmen Oliver Stone video konferans yöntemiyle katıldı.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen forumda uluslararası medya uzmanları tarafından dijital medya, sosyal haberlerin içeriği ve kurgusu, geleceğin medyası ve yeni trendler, doğru bilgiye ulaşmak gibi konularda özel dersler verilirken Afganistan’daki durum, küresel salgının dünyada oluşturduğu yeni düzen gibi başlıklarla oturumlar yapılıyor.

Açılış töreninde konuşan Şentop, forumun medya sektörünün gelişimine katkı sağlamada açık diyalog ortamı haline gelmiş olmasını görmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Şentop, Avrasya Medya Forumu’nun bu yılki toplantısının Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü gibi bir dönemde yapılmasının da özel bir anlam taşıdığına işaret ederek şunları kaydetti:

“Kazak halkı uzun bir dönemden sonra 1991 yılında bağımsızlığına kavuşarak tekrar milli bir devlet ve bayrak altında yaşama bahtiyarlığına kavuşmuştur. Her ne kadar modern bir dönemde bağımsızlığını kutluyor olsa da Kazak halkının köklü bir tarihi ve geleneği bulunmaktadır. Bu geçmiş aynı zamanda Türkler, Kazaklar ve diğer akraba halkların ortak tarihini teşkil etmektedir. Bu tarihi geçmişinden güç alarak bağımsızlığını kazanmasından bugüne kadar geçen süre zarfında her alanda gerçekleştirdiği atılımlarla Kazakistan, ülke içinde olduğu gibi küresel boyutta da barışı simgeleyen kilit ülkelerden biri haline gelmiştir.”

Şentop, Türkiye ve Kazakistan ilişkilerinin çok özel ve anlamlı olduğunu vurgulayarak “30 yıl önce 1991 yılında bütün Türk Cumhuriyetleri gibi Kazakistan da bağımsızlığını ilan etmiş, bunu ilk tanıyan ülke de Türkiye olmuştur. Önümüzdeki mart ayında, diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutlayacağız. Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkiler çok taraflı platformlarda da başarıyla devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bu ay sonunda ikili temaslarda bulunmak ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi TÜRKPA toplantısı için Kazakistan’ı ziyaret edeceğini kaydeden TBMM Başkanı Şentop, “Kardeş Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan ve Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan’a ziyaret edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” dedi.