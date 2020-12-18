Günün her saati yenilebilir bir lezzet: Avokado! Avokadoyu bir de böyle denemenizi tavsiye ederiz.

Avokado & Hellimli Bruschetta İçin Gereken Malzemeler:

1 adet avokado

2 yemek kaşığı limon suyu

2 dilim hellim peyniri

1 çimdik tuz

1 çimdik karabiber

5 yemek kaşığı zeytinyağı

4 dilim ekmek

Avokado & Hellimli Bruschetta Yapılışı:

Avokadonun kabuklarını soyup, çatalla ezin.

Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ile karıştırın.

Hellim peynirini, küp küp kesin.

Kızgın tavada ya da ızgarada kızartın.

Kızarmış ekmek üzerine, fırça ile zeytinyağı sürün.

Ardından avokado püresini yayın.

En üste kızarmış hellim parçalarını ekleyin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Avokadonun, olgun ve yumuşak olanlarını tercih edin.