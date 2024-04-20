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        Haberler Gündem AVM otoparkındaki araç yangını söndürüldü

        AVM otoparkındaki araç yangını söndürüldü

        İstanbul'daki İstinye Park Alışveriş Merkezi'nin otoparkındaki bir araçta çıkan yangın AVM'nin yangın söndürme sistemlerinin devreye girmesi ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 21:22 Güncelleme: 20.04.2024 - 21:46
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        AVM otoparkındaki araç yangını söndürüldü
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        İstinye'deki ünlü alışveriş merkezi İstinye Park'ın otoparkındaki bir otomobilde yangın çıktı.

        Otoparkın üçüncü katında bulunduğu öğrenilen otomobildeki yangının ardından AVM'nin yangın söndürme sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. İtfaiyenin de kısa sürede ulaştığı olay yerinde araç yangını kontrol altına alındı.

        Olayın ardından AVM'nin içinden görüntüler de cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Konuyla ilgili yapılan açıklamada da "20.04.2024 günü saat 20.50 sıralarında Sarıyer İlçesi Pınar Mahallesi’nde bulunan İstinye Park Alışveriş Merkezi’nin otopark bölümünde yangın çıkmıştır. Yangın, AVM görevlileri tarafından söndürülmüş olup, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Olay yeri itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilmiş olup, yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesi sonrasında belirlenecektir" denildi.

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