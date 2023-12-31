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        Haberler Gündem AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: 1 Ocak AVM’ler açık mı, saat kaçta açılıyor? İşte yılbaşında AVM çalışma saatleri

        1 Ocak AVM'ler kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

        Yılbaşı sonrasında tatilini alışveriş yaparak geçirmek isteyen kişiler 1 Ocak AVM çalışma saatlerini merak ediyor. Yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak Pazartesi günü pek çok işletme tatil yapacak. Bu kapsamda her sene olduğu gibi bu yıl da alışveriş merkezlerinde çalışma saatlerinde değişiklik gösterecek. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 21:15 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:15
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        • 1

          Yılbaşı tatilinde nerelerin açık olacağına ilişkin araştırmalar binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Yılbaşı tatili ile 1 Ocak'ta alışveriş yapmayı planlayan kişiler "1 Ocak AVM'ler açık mı, yılbaşında alışveriş merkezleri kaçta açılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

        • 2

          YILBAŞINDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ KAÇTA AÇILACAK?

          Alışveriş merkezleri genellikle 10:00 - 22:00 çalışma saatleri arasında hizmet vermektedir. Fakat resmi tatillerde bu saatlerde değişiklik yaşanabilir. Genellikle 1 Ocak'ta AVM'ler daha geç açılmaktadır. Mağduriyet yaşamamak adına gideceğiniz alışveriş merkezinin iletişim numarasından bilgi almanız gerekmektedir.

        • 3

          1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?

          Tüm AVM'ler 1 Ocak'ta normal çalışma mesaisini uygulayacaktır.

        • 4

          AVM'ler 1 Ocak yani yılbaşında açık olacak. AVM'ler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları açıktır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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