1 Ocak AVM'ler kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri
Yılbaşı sonrasında tatilini alışveriş yaparak geçirmek isteyen kişiler 1 Ocak AVM çalışma saatlerini merak ediyor. Yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak Pazartesi günü pek çok işletme tatil yapacak. Bu kapsamda her sene olduğu gibi bu yıl da alışveriş merkezlerinde çalışma saatlerinde değişiklik gösterecek. İşte detaylar...
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Yılbaşı tatilinde nerelerin açık olacağına ilişkin araştırmalar binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Yılbaşı tatili ile 1 Ocak'ta alışveriş yapmayı planlayan kişiler "1 Ocak AVM'ler açık mı, yılbaşında alışveriş merkezleri kaçta açılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...
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YILBAŞINDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ KAÇTA AÇILACAK?
Alışveriş merkezleri genellikle 10:00 - 22:00 çalışma saatleri arasında hizmet vermektedir. Fakat resmi tatillerde bu saatlerde değişiklik yaşanabilir. Genellikle 1 Ocak'ta AVM'ler daha geç açılmaktadır. Mağduriyet yaşamamak adına gideceğiniz alışveriş merkezinin iletişim numarasından bilgi almanız gerekmektedir.
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1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?
Tüm AVM'ler 1 Ocak'ta normal çalışma mesaisini uygulayacaktır.
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AVM'ler 1 Ocak yani yılbaşında açık olacak. AVM'ler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları açıktır.