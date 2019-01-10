10 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avlu 27. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Avlu dizisi normalde her hafta Perşembe günleri saat 20.00'de ekranlarda oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü 10 Ocak STAR TV yayın akışına göre bu akşam yayınlanmayacak. İşte Avlu'nun yeni bölümüne dair detaylar...
AVLU BU AKŞAM NEDEN YOK?
Avlu'nun bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. Avlu'nun yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı.
AVLU 27. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Avlu'nun bu akşam yayınlanmayan 27. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. Avlu 27. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.
AVLU 26. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Azra’nın son hamlesi Deniz’i büyük hayal kırıklığına uğratmıştır. Zerrin, ipleri tekrar eline almak için yeni planlar peşindedir fakat karşılığını hiç beklemediği bir şekilde alacaktır.
Kudret, gözlerini Özge’nin üzerinden bir an olsun ayırmamaktadır. Özge’nin aklında tek bir soru... Karnındaki bebek ona beraberinde neler getirmektedir? Tüm bunlar yaşanırken bir yandan da Öykü’nün yılbaşı heyecanı tüm avluyu yavaş yavaş sarmaktadır.
STAR TV YAYIN AKIŞI - 10 OCAK 2019 PERŞEMBE
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:30 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK
11:00 PARAMPARÇA
15:30 ANNE
17:00 CELAL İLE CEREN
18:45 STAR HABER
20:00 İFTARLIK GAZOZ - Yerli Sinema
22:00 AVLU Yerli Dizi - Tekrar
00:30 UFAK TEFEK CİNAYETLER Yerli Dizi - Tekrar
03:30 ARAMIZDA KALSIN - Yerli Dizi - Tekrar
05:20 GÜZEL KÖYLÜ
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