Avcılar'da 19 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavga kamerada

Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi 221 Sokak'taki kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

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BIÇAKLANDI, KAÇMAYA ÇALIŞTI, DARP EDİLDİ

Kavga sırasında darp edilen ve bıçakla göğsünden yaralanan Faruk Keser (19), kaçarak bir dükkana sığınmaya çalıştı. Burada da Keser'i darp etmeyi sürdüren şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Keser'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

8 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

AA'nın haberine göre; polis, olay yerine yakın bir parkta üzerlerinde kan izleri bulunan M.G. (19), A.A. (19), O.S. (24), M.D. (25), S.A. (26), İ.A.(20), Y.A. (22) ve Ö.F.A. (23) adlı zanlıları gözaltına aldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

19 yaşındaki Faruk Keser'in öldürüldüğü kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.