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        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar'da 19 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavga kamerada | Son dakika haberleri

        Avcılar'da 19 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavga kamerada

        İstanbul Avcılar'da çıkan bıçaklı kavgada göğsünden yaralanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin 8 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 02:21 Güncelleme: 12.04.2025 - 02:21
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        19 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
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        Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi 221 Sokak'taki kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        BIÇAKLANDI, KAÇMAYA ÇALIŞTI, DARP EDİLDİ

        Kavga sırasında darp edilen ve bıçakla göğsünden yaralanan Faruk Keser (19), kaçarak bir dükkana sığınmaya çalıştı. Burada da Keser'i darp etmeyi sürdüren şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Keser'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

        8 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        AA'nın haberine göre; polis, olay yerine yakın bir parkta üzerlerinde kan izleri bulunan M.G. (19), A.A. (19), O.S. (24), M.D. (25), S.A. (26), İ.A.(20), Y.A. (22) ve Ö.F.A. (23) adlı zanlıları gözaltına aldı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        19 yaşındaki Faruk Keser'in öldürüldüğü kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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