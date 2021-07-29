Avanak Apti filminin yönetmenliği Natuk Baytan'a senaryosu ise Suavi Sualp'e aittir. İşte Avanak Apti filmi hakkında...

AVANAK APTİ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İlk kez 1978’de yayınlanan Avanak Apti filmi, Cankurtan Fatih başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli ilçelerinde çekildi.

AVANAK APTİ KONUSU

Apti arkadaşı Nuri ile birlikte afiş asmaktadır ve afişini astığı ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır. Apti parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür. Bir gün Apti Nevin'i dinlemek için gazinoya gelir. Ufak bir karışıklık sonucu Apti'yi Urfalı Apti sanırlar ve hürmet gösterirler. Apti gazinoda Nevin'e âşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehditinden dolayı Apti'ye elini bile süremez.

AVANAK APTİ FİLMİNİN OYUNCULARI

Apti (Kemal Sunal)

Nevin Şenses (Ayşen Gruda)

Barut Osman (Ünal Gürel)

Nuri (Necdet Yakın)

Simsar Cafer (Ali Şen)

Komiser (Atilla Ergün)

Urfalı Apti (Yadigar Ejder)

Menajer Erto (Macit Flordun)