AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2-3 Kasım 2024 İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır. Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.