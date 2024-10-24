AUZEF güz dönemi ara sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler AUZEF sınav takvimi ile güz dönemi ara sınavlarının yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. AUZEF sınav giriş belgeleri ise http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişim sağlanabilecek. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 AUZEF sınavları ne zaman? İşte detaylar...