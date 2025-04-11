AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AUZEF sınavları ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi 2024-2025 akademik takvimini paylaşmasının ardından, AUZEF vize tarihleri netlik kazandı. AUZEF bahar dönemi vizelerine katılım sağlayacak öğrenciler, sınav tarihlerini mercek altına aldı. Peki, "AUZEF sınavları ne zaman?" İşte 2025 AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
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AUZEF bahar dönemi vizeleri için geri sayım başladı. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AUZEF sınav tarihlerini gündemine aldı. Sınav giriş belgesi AUZEF sınavından bir hafta önce erişime sunuluyor. Peki, "AUZEF sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte detaylar...
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AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Aık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sınavları 12-13 Nisan günü uygulanacak.
1 ve 3. oturum 09.30'da
AUZEF sınavları ALES nedeniyle, 13 Nisan'da gerçeleşecek oturumun saati güncellendi ve 15:00'te yapılacağı bildirildi.
Fakülteden yapılan açıklama şu şekilde;
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"Değerli Öğrencilerimiz,
12-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek bahar yarıyılı Ara Sınavı (Vize) tarihinin Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) denk gelmesi nedeniyle, 13 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan 3. oturum saat 15.00'da başlayacaktır."
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AUZEF ara sınava ait, sınav giriş belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.
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AUZEF SINAV TAKVİMİ 2025
AUZEF bahar yarıyılı vizeleri 12-13 Nisan,
Bitirme sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran,
Bütünleme sınavları 12 Temmuz - 13 Temmuz,
Mezuniyet üç ders sınavı ise6 Eylül'de düzenlenecek.