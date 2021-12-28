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AUZEF AKSİS giriş ekranı: 2021 AUZEF final sınav sonuçları açıklandı! AUZEF final sonuçları sorgulama

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF AKSİS giriş ve sınav sonucu sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği 2021 AUZEF final sınavları sonuçları açıklandı. İstanbul üniversitesi AUZEF final sınavları sorgulama araştırılıyor. AUZEF giriş ve sınav sonucu sorgulama

28.12.2021 - 12:17 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021 final sınavları toplam 4 oturumda 18-19 Aralık'ta gerçekleşmişti. 2021 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı belli oldu. AUZEF final sınavlarına karılan öğrenciler AUZEF sonuç sorgulamayı araştırıyor. 2021 AUZEF telafi sınavı başvurusu yapması gerekip gerekmediğini öğrenmek isteyenler AKSİS üzerinden final sınav sonucunu öğrenebilecek. İşte AKSİS giriş ve AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı 

  • AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final (bitirme) sınav sonuçları, otomasyon sistemi üzerinden açıklandı.

    AUZEF resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Değerli Öğrencilerimiz,
    18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşen bitirme sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz." açıklamasında bulundu.

  • AKSİS AUZEF GİRİŞ VE SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2021 AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

    AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından telafi sınavları gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) için 22 - 23 Ocak 2022 tarihleri belirlendi.

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