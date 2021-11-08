Bölge sakinlerinin, çocukların ve öğrencilerin ziyaret edebilmeleri ve gerektiğinde ödünç alabilmeleri için evinde de bir kütüphane açan ve koleksiyonunda 2014 yılından bu yana toplanan yedi bin kitap bulunan Sururi, atına yüklediği kitaplarla gezerek bölgedeki çocukların kitap ihtiyaçlarını gideriyor.