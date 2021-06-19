'Atiye'ye damga vuran öpüşme sahnesi

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Ünlü oyuncu Beren Saat ile Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı 'Atiye' dizisinin sezon finaline Saat ve Günsür'ün öpüşme sahnesi dikkat çekti.

Beren Saat'in canlandırdığı 'Atiye' karakterinin kıyameti durdurmak için kendi kızı Aden'i öldürdüğü sahne ile Erhan'la (Mehmet Günsür) olan öpüşme sahneleri damga vurdu.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.