Atilla Taş tutuklandı
Şarkıcı Atilla Taş, barda karıştığı olay sonrası polise mukavemet gösterince tutuklandı
Şarkıcı Atilla Taş ile eşi Meryem Güler Taş, Beşiktaş'ta eğlendikleri bir barda aşırı alkollü şekilde çalışanlara ve diğer müşterilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi.
Atilla Taş, önce işletmecilerle kavga etti, ardından olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdi. Bunun üzerine Taş ve eşi gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Bugün adliyeye sevk edilen Atilla Taş tutuklanırken, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fotoğraflar: DHA, İHA