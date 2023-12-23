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        Haberler Magazin Şarkıcı Atilla Taş barda karıştığı olay sonrası tutuklandı: Atilla Taş kimdir, kaş yaşında, nereli ve neden tutuklandı? - Son dakika Magazin haberleri

        Atilla Taş tutuklandı

        Şarkıcı Atilla Taş, barda karıştığı olay sonrası polise mukavemet gösterince tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:46 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:08
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        Atilla Taş tutuklandı
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        Şarkıcı Atilla Taş ile eşi Meryem Güler Taş, Beşiktaş'ta eğlendikleri bir barda aşırı alkollü şekilde çalışanlara ve diğer müşterilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi.

        Atilla Taş, önce işletmecilerle kavga etti, ardından olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdi. Bunun üzerine Taş ve eşi gözaltına alındı.

        TUTUKLANDI

        Bugün adliyeye sevk edilen Atilla Taş tutuklanırken, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Fotoğraflar: DHA, İHA

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