Şarkıcı Atilla Taş barda karıştığı olay sonrası tutuklandı: Atilla Taş kimdir, kaş yaşında, nereli ve neden tutuklandı? - Son dakika Magazin haberleri

Şarkıcı Atilla Taş barda karıştığı olay sonrası tutuklandı: Atilla Taş kimdir, kaş yaşında, nereli ve neden tutuklandı? - Son dakika Magazin haberleri

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Şarkıcı Atilla Taş ile eşi Meryem Güler Taş, Beşiktaş'ta eğlendikleri bir barda aşırı alkollü şekilde çalışanlara ve diğer müşterilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi.

Atilla Taş, önce işletmecilerle kavga etti, ardından olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdi. Bunun üzerine Taş ve eşi gözaltına alındı.

TUTUKLANDI Bugün adliyeye sevk edilen Atilla Taş tutuklanırken, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. REKLAM