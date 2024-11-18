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        Haberler Gündem Güncel Atıl tünel mantar üretim merkezi oldu | Son dakika haberleri

        Artvin'de atıl kalan tünel mantar üretim merkezi oldu

        Artvin'de atıl durumda bulunan 300 metre uzunluğundaki Oruçlu Tüneli, istiridye mantarı üretim tesisi olarak ekonomiye kazandırıldı. Artvin İli Mantar Üreticileri Birliği'nin girişimiyle hayata geçirilen proje alanında incelemelerde bulanan Vali Dr. Turan Ergün, "Artvin'de toplam 29 mantar üreticimiz var. Bu tesis, yıllık yaklaşık 7.5-8 milyon liralık bir ekonomik değer sağlıyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:31 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:31
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          Artvin'de atıl durumda bulunan 300 metre uzunluğundaki Oruçlu Tüneli, istiridye mantarı üretim tesisi olarak ekonomiye kazandırıldı.

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          2012 yılında hizmete giren Deriner Barajı'nın inşaatı sırasında Artvin-Yusufeli karayolunun güzergâhı değiştirilmiş, bu süreçte teknik sorunlar nedeniyle 2019 yılında kullanımdan kaldırılan Oruçlu Tüneli atıl durumda kalmıştı. Ancak tünel, sahip olduğu uygun altyapı sayesinde mantar üretimi için bir merkez haline getirildi.

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          Tünelin 150 metrelik bölümü, kompost üretimi, kurutma, soğutma ve paketleme gibi işlemler için kullanılırken, diğer 150 metrelik kısmında özel odalar yapılarak istiridye mantarı üretimi gerçekleştiriliyor. Böylece tüm üretim süreçleri entegre bir şekilde tünel içinde yürütülüyor.

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          Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, tesisi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında konuşan Ergün, tünelde yılda yaklaşık 45 ton istiridye mantarı üretildiğini belirterek, "Daha önce üreticilerimiz kompostu il dışından temin ediyordu, bu da hem maliyeti artırıyor hem de sürdürülebilirliği zorlaştırıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve daha fazla üretim yapabiliyor" dedi.

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          Vali Turan Ergün, "Artvin'de toplam 29 mantar üreticimiz var. Hepsi seralarında üretimlerini sürdürüyor ve hiçbir pazarlama sorunu yaşamıyorlar. Üretilen mantarlar ulusal marketlere ulaştırılıyor. Bu tesis, yıllık yaklaşık 7.5-8 milyon liralık bir ekonomik değer sağlıyor" diye konuştu.

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          Artvin İli Mantar Üreticileri Kooperatifi Başkanı Fuat Beyaz ise tünelin mantar üretimi için uygun koşullara sahip olduğuna işaret ederek, "Burası daha önce karayolu tüneli olarak planlanmıştı ancak yol güzergâhında yaşanan sorunlar nedeniyle iptal edilip atıl vaziyette kalmıştı. Daha sonra burayı mantar üretimi için değerlendirdik. Tünelin 150 metrelik kısmında kompost üretimi, kurutma, soğutma ve paketleme işlemlerini yapıyoruz. Diğer 150 metrelik kısımda ise özel odalar kurarak üretimi artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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          Bölgedeki 29 üreticinin seralarında yapılan üretim, Artvin'i istiridye mantarı üretiminde bölgesel bir merkez haline getiriyor. Proje, yerel kalkınmaya ve ekonomik büyümeye önemli katkı sağlıyor.

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