Özoğuz da 11 Ağustos'ta tedavi nedeniyle bir süre konserlere katılamayacağını Twitter'dan duyurup "Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar" demişti.